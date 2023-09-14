Певица Лада Дэнс спустя месяц после аварии снялась в шоу "Битва поколений"

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певица Лада Дэнс, несмотря на тяжелые травмы после автомобильной аварии, продолжает усердно работать. Недавно стало известно, что артистка приняла участие в съемках проекта для телеканала МУЗ-ТВ.

Фото: Инстаграм-аккаунт Лады Дэнс

Певица снялась в шоу "Битва поколений", в котором она будет соперничать с молодыми исполнителями из группы RASA. По словам артистки, для нее это не первый опыт в жизни, когда ей приходилось сниматься на костылях. Исполнительница отметила, что считает себя сильным бойцом.

"Когда ты на сцене, у тебя выделяется такое количество адреналина, что ты в момент выступления уже не замечаешь, а вот уже потом все самое интересное: начинает ныть и болеть", — рассказала звезда.

Напомним, что 5 августа стало известно о ДТП с участием трех автомобилей на одной из федеральных трасс, произошедшее по вине водителя такси, в котором сидела Лада Дэнс. После аварии певица не могла самостоятельно передвигаться — ей диагностировали сотрясение мозга и перелом таза.

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