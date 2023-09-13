37-летняя Ольга Бузова рассказала о новой привычке, с помощью которой собирается худеть

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Super.ru пишет, что для борьбы с лишними килограммами, Бузова решила внедрить в свою жизнь правило — начать завтракать.

Фото: https://www.instagram.com/p/CvJ0uGNslFu/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Бузова откровенничает, что есть по утрам звезде "Дома-2" не нравится завтракать от слова совсем.

"Я питаюсь один раз в день. Это неправильно… Поэтому решила реально завтракать, сейчас буду давиться", — поделилась Оля мыслями в своих соцсетях.

Заняться своим питанием Бузова решила как раз в пик рабочих проектов, когда энергия особенно нужна.

"Буду стараться", — говорит Ольга.

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