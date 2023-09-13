Super.ru пишет, что для борьбы с лишними килограммами, Бузова решила внедрить в свою жизнь правило — начать завтракать.
Бузова откровенничает, что есть по утрам звезде "Дома-2" не нравится завтракать от слова совсем.
"Я питаюсь один раз в день. Это неправильно… Поэтому решила реально завтракать, сейчас буду давиться", — поделилась Оля мыслями в своих соцсетях.
Заняться своим питанием Бузова решила как раз в пик рабочих проектов, когда энергия особенно нужна.
"Буду стараться", — говорит Ольга.
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