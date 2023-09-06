Актриса Екатерина Гусева предложила сбежавшим звездам признать себя дураками

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Российская актриса Екатерина Гусева рассказала о своем отношении к сбежавшим из страны знаменитостям. По ее словам, артисты все ее могут вернуться в Росси, но для этого им надо признать свою ошибку.

Фото: prt scr youtube.com/Екатерина Гусева

За последние полтора года страну покинуло множество звезд. Гусева считает, что в самом начале артисты были напуганы и не понимал, что говорят и делают. Однако теперь они хотят вернуться на родину, но не могут из-за гордыни и самолюбия.

"Ну признай уже, что ты дурак, ты ошибся. Ну скажи — ребят, извините, правда, я недопонял, я был не прав. Нет, продолжают что-то там вещать, ну просто смешно! Смешно и жалко — я никого не осуждают", — заявила Гусева в комментарии "АиФ".

Актриса отметила, что если бы кто-то из предавших Россию искренне покаялся, то народ простил бы ему все скандальные заявления.

Ранее Валентина Талызина обрушилась с критикой на сбежавшую из России Пугачеву.

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