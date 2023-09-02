Внучка Валентины Талызиной рассказала о тяжести известной фамилии

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Внучка Валентины Талызиной Анастасия призналась, что звездная бабушка предупреждала ее о сложностях на творческом пути из-за известной фамилии.

Фото: prt scr youtube.com/ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Девушка, которая в итоге выбрала для себя карьеру артистки, отметила, что доказывать свой талант ей пришлось, независимо от родства.

"Никакого груза фамилии я при этом не чувствую — мне хорошо с ней живется. Мне все равно приходилось доказывать свой талант, независимо от родства, как и каждому артисту", — заявила Талызина-младшая в интервью "Утро.ру".

Уже в этом сентябре на экраны выйдет фильм "Я делаю шаг", где Анастасия Талызина сыграла главную роль — учителя литературы, страдающего от дислексии. Молодая актриса отметила, что смогла изменить отношение к таким людям.

Ранее Валентина Талызина обрушилась с критикой на сбежавшую из России Пугачеву.

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