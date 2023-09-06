Актер Стас Ярушин прокомментировал отказ Самбурской возвращаться в "Универ"

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеканал ТНТ решил снять новый сезон сериала "Универ". К прежним ролям вернется большинство актеров картины. Однако актриса Настасья Самбурская отказалась сниматься в продолжении из-за маленького гонорара.

Фото: prt scr youtube.com/MUZLOFT

Исполнитель роли Антона Мартынова в сериале Стас Ярушин прокомментировал решение Самбурской. По его словам, отсутствие Настасьи никак не повлияет на сериал, а сам он не испытывает негативных эмоций по этому поводу.

"Так сложилось, такова жизнь. Нет ее в сериале, ничего страшного. Я считаю, что не бывает незаменимых людей, все равно что-то да придумали", — отметил звезда "Универа".

Съемки сериала "Универ. 13 лет спустя" стартовали летом 2023 года. К своим ролям вернулись Анна Хилькевич, Станислав Ярушин, Арарат Кещян, Александр Мартынов, Екатерина Молоховская и Виталий Гогунский.

Ранее стало известно, что Настасья Самбурская решила распродать вещи из своего гардероба.

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