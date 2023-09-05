Актер Гэри Бьюзи попал в ДТП

Актер Гэри Бьюзи стал участником дорожно-транспортного инцидента в Малибу и покинул место происшествия. Эту информацию распространил портал TMZ, ссылаясь на женщину, утверждающую, что Бьюзи столкнулся с задним бампером ее автомобиля, находясь за рулем своего собственного транспортного средства, сообщает Gazeta.ru.
По словам женщины, инцидент произошел на парковке рядом с торговым центром. Она также предоставила видеозапись, на которой она преследует актера, уговаривая его остановиться, и пытается уговорить его подождать прибытия правоохранительных органов.
В ответ на это Бьюзи заявил, что он стремится защитить свою личную жизнь, и добавляет, что не намерен ожидать полицейских.
Источники в правоохранительных органах подтвердили, что женщина подала жалобу на Гэри Бьюзи.
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