Актер Гэри Бьюзи попал в ДТП

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актер Гэри Бьюзи стал участником дорожно-транспортного инцидента в Малибу и покинул место происшествия. Эту информацию распространил портал TMZ, ссылаясь на женщину, утверждающую, что Бьюзи столкнулся с задним бампером ее автомобиля, находясь за рулем своего собственного транспортного средства, сообщает Gazeta.ru.

Фото: Wikipedia

По словам женщины, инцидент произошел на парковке рядом с торговым центром. Она также предоставила видеозапись, на которой она преследует актера, уговаривая его остановиться, и пытается уговорить его подождать прибытия правоохранительных органов.

В ответ на это Бьюзи заявил, что он стремится защитить свою личную жизнь, и добавляет, что не намерен ожидать полицейских.

Источники в правоохранительных органах подтвердили, что женщина подала жалобу на Гэри Бьюзи.

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