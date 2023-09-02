Сегодня, 2 сентября, стало известно о смерти российского актера Алексея Янина, который последние восемь лет боролся с последствиями обширного инсульта.
Режиссер Кира Ангелина, которая работала с Алексеем в сериале "Дочки-матери", рассказала каким он был актером. По ее словам, Янин всегда отдавался профессии и с ним было приятно работать.
"Лешка был очень работоспособный, на съемках отдавался полностью профессии, наблюдать за ним, работать с ним было одно удовольствие. Это, конечно, большая утрата и для семьи и для нас, коллег. Его неповторимая улыбка, его талант, оставленный нам на память на экране, навсегда с нами", — рассказала режиссер в беседе с "Газетой.Ru".
Ангелина также отметила, что Алексей был очаровательным, интеллигентным и разносторонним актером, который с самого детства посвятил себя сцене.
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