Накануне в московском парке "Зарядье" прошли открытые съемки проекта телеканала ТНТ "Шоу Воли". Экспериментальный формат программы был создан в рамках Московского урбанистического форума.
Как сообщают РИА Новости, посетить съемочную площадку мог любой желающий. Зрители могли увидеть воссозданные декорации "гостиной" Павла Воли, где он обычно беседует с приглашенными звездами.
Известно, что премьера выпуска состоится третьего сентября.
Напомним, что передача "Шоу Воли" появилась на телеканале ТНТ после того, как развлекательное шоу "Вечерний Ургант" покинуло российское телевидение.
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