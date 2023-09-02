Съемки программы "Шоу Воли" прошли в парке "Зарядье" в Москве

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Накануне в московском парке "Зарядье" прошли открытые съемки проекта телеканала ТНТ "Шоу Воли". Экспериментальный формат программы был создан в рамках Московского урбанистического форума.

Фото: Prt scr youtube.com/ТНТ СМОТРИ ЕЩЕ!

Как сообщают РИА Новости, посетить съемочную площадку мог любой желающий. Зрители могли увидеть воссозданные декорации "гостиной" Павла Воли, где он обычно беседует с приглашенными звездами.

Известно, что премьера выпуска состоится третьего сентября.

Напомним, что передача "Шоу Воли" появилась на телеканале ТНТ после того, как развлекательное шоу "Вечерний Ургант" покинуло российское телевидение.

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