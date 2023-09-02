Блогер Алексей Столяров перестал скрывать роман с Анной Ильиной

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Фитнес-блогер и бывший супруг Ксении Шойгу, дочки министра обороны РФ, Алексей Столяров вчера принял участие в экологическом форуме. Журналисты Super.ru смогли заметить, как возлюбленные сначала мило переглядывались, а затем за ручку шли до машины, на которой уехали вместе.

Фото: prt scr youtube.com/Алексей Столяров

В начале августа Ксения Шойгу и Алексей Столяров были вынуждены расстроить преданных фанатов, сообщив о расставании. Выяснилось, что оба живут в бешеном графике, где не осталось места любви и романтике. Однако ради дочери Миланы оба поддерживают теплое общение.

Сердце фитнес-инструктора не долго пустовало – через какое-то время в его сторис стала появляться симпатичная девушка, которой и оказалась Анна Ильина, менеджер популярного тиктокера Вали Карнавал. Подписчики быстро выяснили, что молодых людей связывают романтические отношения.

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