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Актриса Оксана Сташенко назвала оборотнями украинских артистов

1:04
Шоу-бизнес

Заслуженная артистка РФ Оксана Сташенко, прославившаяся по роли судмедэксперта Жанетты Петровны Сельской в сериале "Возвращение Мухтара" и его продолжении, высказалась о поведении некоторых украинских коллег на фоне проводимой СВО.

Актриса Оксана Сташенко назвала оборотнями украинских артистов
Фото: prt scr youtube.com/Оксана Сташенко

Речь шла о таких артистах, как Ада Роговцева, Владимир Талашко, Богдан Бенюк, которые стали известными благодаря работе у советских и российских режиссеров. Сейчас же они выступают с антироссийскими заявлениями и поддерживают политику национализма на Украине.

"Я считаю этих людей оборотнями. Они играли в российском кино, ненавидя Россию. Из-за денег скрывали свои взгляды и только потом личину свою явили. Лицемеры, оборотни", — сказала в беседе с aif.ru Оксана Сташенко, которая считает СВО необходимой.

Актриса Оксана Сташенко стала почетным гостем российского кинофестиваля "Волгоградский факел", который носит исключительно патриотический характер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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