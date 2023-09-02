Актриса Оксана Сташенко назвала оборотнями украинских артистов

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Заслуженная артистка РФ Оксана Сташенко, прославившаяся по роли судмедэксперта Жанетты Петровны Сельской в сериале "Возвращение Мухтара" и его продолжении, высказалась о поведении некоторых украинских коллег на фоне проводимой СВО.

Фото: prt scr youtube.com/Оксана Сташенко

Речь шла о таких артистах, как Ада Роговцева, Владимир Талашко, Богдан Бенюк, которые стали известными благодаря работе у советских и российских режиссеров. Сейчас же они выступают с антироссийскими заявлениями и поддерживают политику национализма на Украине.

"Я считаю этих людей оборотнями. Они играли в российском кино, ненавидя Россию. Из-за денег скрывали свои взгляды и только потом личину свою явили. Лицемеры, оборотни", — сказала в беседе с aif.ru Оксана Сташенко, которая считает СВО необходимой.

Актриса Оксана Сташенко стала почетным гостем российского кинофестиваля "Волгоградский факел", который носит исключительно патриотический характер.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.