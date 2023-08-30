37-летний Александр Овечкин: "Хочется открыть пиво на завтрак, а не вставать в 7 утра на тренировку"

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StarHit пишет, что Александр Овечкин — 37-летний хоккеист и капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз", продолжает активно выступать на льду и устанавливать рекорды, несмотря на свой возраст. Однако, ему становится все тяжелее играть, и он признается, что активность его юности уже не такая, как раньше.

Фото: Личный аккаунт Александра Овечкина в Instagram

Овечкин является обладателем Кубка Стэнли 2018 года и трехкратным чемпионом мира. Он полностью предан своей работе и спорту, но время от времени ему хочется просто расслабиться, повеселиться и выпить в каком-нибудь заведении.

Хоккеист признался, что начал заниматься хоккеем относительно поздно, в семь-восемь лет. Каждый раз, когда он начинает тренироваться, особенно после хорошего отпуска, у него возникают сомнения и вопросы о целесообразности таких усилий. Однако, когда он втягивается в тренировочный процесс, получает удовлетворение от этого. Он также признает, что возраст влияет на его физическую подготовку и становится труднее вставать по утрам.

Однако, Овечкин также отмечает, что жизнь спортсмена коротка, и поэтому он стремится наслаждаться каждым моментом и уделять время своей семье. Он женат на Анастасии Шубской — дочери актрисы Веры Глаголевой, с 2016 года.

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