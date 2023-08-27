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Телеведущая Екатерина Стриженова рассказала о рождении сразу двоих внуков

1:44
Шоу-бизнес

Летом этого года младшая дочь Екатерины и Александра Стриженовых вступила в брак. Старшая дочь Анастасия стала матерью двух мальчиков. Она уже несколько лет проживает в Соединённых Штатах с мужем и сыном. Именно вдали от родных родились и её младшие дети-близнецы. Радостную новость о новых членах семьи Анастасия разместила в своих социальных сетях. Екатерина не смогла присутствовать рядом с дочерью в это важное время.

Телеведущая Екатерина Стриженова рассказала о рождении сразу двоих внуков
Фото: Официальный аккаунт Екатерина Стриженовой в Telegram

"Моя дорогая девочка, как же ты смогла это вынести!!! Мои драгоценности, мои внучата", — поделилась Екатерина Стриженова в социальных сетях.

Старшему сыну Анастасии Пётру уже пять лет. За это время он несколько раз посещал бабушку и дедушку в России. Екатерина Стриженова была рада, что могла помочь своей дочери в 2021 году.

"Если раньше я бежала с одной работы на другую, то теперь я спешу после выхода в эфир, чтобы забрать внука из детского сада. В год пандемии я потеряла маму, и, конечно, забота о Петре стала для меня приоритетной, это спасло меня от уныния", — рассказала артистка.

Анастасия также рассказала о особых отношениях между Екатериной Стриженовой и Петром. Уже на третьей неделе жизни мальчик улыбнулся именно бабушке. Этот особенный и трогательный момент остался в памяти всей семьи.

"Мама прекрасно справляется с этой ролью и очень трогательная. Петр Петрович каждый день слушает ''У лукоморья'', которое бабушка Катя записала и отправила нам в семейный чат", — делится Анастасия.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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