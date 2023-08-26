Экс-солистка группы "Блестящие" Юлия Ковальчук стала мамой во второй раз в июле этого года. У нее уже есть старшая дочь Амелия от супруга Алексея Чумакова.
Отвечая на вопрос о том, хотела бы она еще детей, Ковальчук призналась, что такое желание у нее есть.
"На все, конечно, воля Божья, но я бы с огромным удовольствием стала мамой еще и еще раз", — огорошила она признание своих фанатов.
Но при этом она не хочет забрасывать свою карьеру. Во всех желаниях ее поддерживает певец и муж Алексей Чумаков. Он также не против стать отцом еще раз.
Ранее Юлия Ковальчук рассказала, как ей удается сохранить брак на протяжении 15 лет.
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