Певица Юлия Ковальчук заговорила о третьем ребенке

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Экс-солистка группы "Блестящие" Юлия Ковальчук стала мамой во второй раз в июле этого года. У нее уже есть старшая дочь Амелия от супруга Алексея Чумакова.

Фото: prt scr youtube.com/FAMETIME TV

Отвечая на вопрос о том, хотела бы она еще детей, Ковальчук призналась, что такое желание у нее есть.

"На все, конечно, воля Божья, но я бы с огромным удовольствием стала мамой еще и еще раз", — огорошила она признание своих фанатов.

Но при этом она не хочет забрасывать свою карьеру. Во всех желаниях ее поддерживает певец и муж Алексей Чумаков. Он также не против стать отцом еще раз.

Ранее Юлия Ковальчук рассказала, как ей удается сохранить брак на протяжении 15 лет.

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