На имя губернатора Московской области Андрея Воробьёва поступило обращение, в котором общественник Виталий Бородин потребовал отмены концерта певицы Ани Лорак, который должен состояться в Крокус City Hall в Красногорске.
Автор письма напомнил, что Ани Лорак имеет гражданство Украины. Активист считает, что благотворительная акция, которую проводит певица, — лишь прикрытие для сбора денег на нужды ВСУ.
В 2022 году Ани Лорак попала под украинские санкции за то, что продолжала давать концерты на территории РФ.
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