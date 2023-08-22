Активисты потребовали запретить концерт Ани Лорак в Москве

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На имя губернатора Московской области Андрея Воробьёва поступило обращение, в котором общественник Виталий Бородин потребовал отмены концерта певицы Ани Лорак, который должен состояться в Крокус City Hall в Красногорске.

Фото: "Ani Lorak" by proteusbcn is licensed under CC BY 2.0.

Автор письма напомнил, что Ани Лорак имеет гражданство Украины. Активист считает, что благотворительная акция, которую проводит певица, — лишь прикрытие для сбора денег на нужды ВСУ.

В 2022 году Ани Лорак попала под украинские санкции за то, что продолжала давать концерты на территории РФ.

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