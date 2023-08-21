55-летняя певица Валерия поделилась секретом стройности и похвасталась точеной фигурой

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Super.ru пишет, что красивая и привлекательная фигура от возраста не зависит и в 50+ можно выглядеть гораздо моложе своих лет. Взглянуть хотя бы на 55-летнюю певицу Валерию. Глядя на роскошную фигуру исполнительницы "Часиков" можно задуматься не прибегала ли певица к пластике.

Фото: Личный аккаунт Валерии в Instagram

Однако секрет стройности Валерии простой: она не забывает о спорте и зож-привычках даже на отдыхе. В комментариях в своих соцсетях певица призналась, что в ее ежедневном меню нет даже авокадо — калорийный. А фото, которым певица поделилась понравилось не только подписчикам Валерии, но и ее мужу продюсеру Иосифу Пригожину.

"Огнище ты мое", — написал Иосиф.

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