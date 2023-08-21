Певец Григорий Лепс заявил о приступах самокопания

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Григорий Лепс рассказал, что его недостатки порой вводят его в процесс самокопания. В беседе с журналистами "Пятого канала" он указал на то, что порой разочаровывается сам в себе.

Фото: личный аккаунт Григория Лепса в Инстаграм

Он также подчеркнул, что ему не нравятся люди, которые говорят одно, а делают другое. А порой он разочаровывается сам в себе, так как и у него "полно недостатков".

"Думал одно, сделал другое, получилось совсем, скажем так, третье. Иногда думаешь, достоин ли ты самого себя", — высказался Лепс.

Рассуждая о жизни и возрасте, Григорий Лепс отметил, что есть такие отрицательные стороны, от которых уже не получится избавиться, и лучше с ними просто смириться.

"Это уже сидит в тебе вместе с кровью, то есть это и есть ты. Любой человек, наверное, испытывает такие вещи, о которых мы сейчас говорим, в той или иной степени. Кто-то глубже, кто-то меньше. А есть люди, которые вообще об этом не думают, им легче всего", — заключил артист.

Ранее Григорий Лепс признался, что готов зачать ребенка со своей новой возлюбленной, которая моложе его на 40 лет.

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