Певец Григорий Лепс готов зачать ребенка со своей молодой возлюбленной

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский певец Григорий Лепс несколько лет назад развелся с женой Анной Шаплыковой, с которой прожил 20 лет в браке. Причина расставания знаменитой пары остается неизвестна. Сейчас артист счастлив в отношениях с девушкой, которая моложе его на 40 лет.

Фото: фото из личного аккаунта Григория Лепса в Инстаграм

61-летний исполнитель хита "Рюмка водки на столе" отмечает, что готов стать родителями вместе с молодой избранницей, чье имя держится в секрете.

"Непременно! Даже, я думаю, будут. Практически уверен", — ответил исполнитель журналистам "5 канал" о возможном прибавлении в семействе.

Стоит отметить, что Григорий продолжает ежедневно общаться с бывшей супругой. И даже консультируется у нее по поводу отношений с новой избранницей.

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