Газманов заявил, что в России много талантливых певцов, но им нечего петь

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Талантливых певцов в России много, но репертуара для них мало. Такое заявление сделал народный артист РФ Олег Газманов на пятом творческом фестивале "Таврида.АРТ".

Фото: "File:Газманов, Олег Михайлович 52 Чуприна Вадим. А.jpg" by ВАДИМ ЧУПРИНА is licensed under CC BY-SA 4.0.

По мнению музыканта, песен, отвечающих духу времени, особенно не хватает молодым исполнителям.

Газманов заявил, что есть большой дефицит репертуара, а артистов, которые очень хорошо поют, много. Просто "шикарные" певцы, по его словам, выходят из "Голоса", "Х-фактора". Однако для них нет музыкального контента.

Кроме того, он отметил, что ситуацию на российских радиостанциях нужно менять, так как там не включают песни, которые слушают в зоне СВО.

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Олег Газманов высказался о российских артистах