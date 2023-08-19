Талантливых певцов в России много, но репертуара для них мало. Такое заявление сделал народный артист РФ Олег Газманов на пятом творческом фестивале "Таврида.АРТ".
По мнению музыканта, песен, отвечающих духу времени, особенно не хватает молодым исполнителям.
Газманов заявил, что есть большой дефицит репертуара, а артистов, которые очень хорошо поют, много. Просто "шикарные" певцы, по его словам, выходят из "Голоса", "Х-фактора". Однако для них нет музыкального контента.
Кроме того, он отметил, что ситуацию на российских радиостанциях нужно менять, так как там не включают песни, которые слушают в зоне СВО.
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