Александр Новиков о гастролях российских артистов в Германии: очень обидно

Многие известные российские артисты сейчас поехали с гастролями в Германию и Чехию. Это большой тур по немецким городам. И участвуют там не один-два артиста, а десятки. Смотреть на рекламу этого за рубежом очень обидно, заявил певец и композитор Александр Новиков.

Страна — Германия, в которой они собираются гастролировать, объявила нам войну, немцы издеваются над русскими, поставляют оружие, из которого убивают наших солдат, прямо сказав, что их цель уничтожение России, заметил музыкант.

Он добавил, что в списке такие известные артисты, как Александр Розенбаум, Стас Михайлов, Олег Газманов, Игорь Саруханов, Сергей Трофимов. Григорий Лепс и другие. И в связи с этим пришла такая мысль: можно ли было представить, чтобы в гитлеровскую Германию поехали с серией концертов Клавдия Шульженко, Леонид Утёсов, Аркадий Райкин, Исаак Дунаевский?

Такого даже в страшном сне нельзя представить, заявил Новиков. Он напомнил, что многие из названных артистов пели построчно гимн Российской Федерации на Васильевском спуске, а теперь вдруг так поступают.

"Хочется спросить, вы кто?" — заключил исполнитель.

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