Певица Алсу вместе с дочерьми покинула Россию

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В своем личном блоге 40-летняя артистка Алсу Абрамова рассказала о путешествии с дочерьми в Великобританию. Звезда поделилась свежими кадрами из поездки.

Фото: личный аккаунт певицы Алсу в Инстаграм

"Привет, Лондон! Мы скучали", — написала она под серией фотоснимков.

На одной из фотографий певица запечатлена вместе с дочерьми — 16-летней Сафиной и 15-летней Микеллой. Алсу призналась, что одна из дочерей ругается на нее из-за того, что приходится ходить по музеям.

"Ладно, все, сейчас идем на шоппинг", — поделилась артистка.

Подписчики пришли в восторг от того, как выглядит отечественная певица. Они написали ей множество комплиментов и даже признались, что она выглядит скорее как третья сестра, нежели мама.

Ранее в соцсетях расходилась информация о расставании Алсу и ее супруга Яна Абрамова. Однако директор певицы поставил точку в разлетевшихся слухах.

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