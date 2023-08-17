Мать блогера Оксаны Самойловой попала в больницу на отдыхе в Таиланде

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Модель и блогер Оксана Самойлова опубликовала в Instagram (компания "Meta" была признана экстремистской в России) сообщение о том, что её мать Елена была госпитализирована в Таиланде. На кадрах видно, как женщина лежит на больничной койке. Точная причина её госпитализации остается нераскрытой.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Оксаны Самойловой

15 августа Самойлова рассказала об инциденте, в результате которого она вместе со своим мужем, рэпером Джиганом, и их детьми, столкнулись с ураганом в Таиланде. Несмотря на то, что дети были одеты в дождевики, их оказалось недостаточно для защиты от суровых погодных условий.

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