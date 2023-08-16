Уехавшую из России певицу Аллу Пугачёву сильно расстроила смерть артиста цирка Андрея Николаева, известного как клоун Андрюша. В своё время он преподавал Примадонне цирковое мастерство. Об этом пишет "МК" со ссылкой на источники в окружении Аллы Борисовны.
По их словам, Пугачёва расстроилась, услышав печальную новость, и вспомнила Николаева и свою молодость. Она вообще тяжело переживает уход из жизни тех, с кем была знакома в более молодые годы, так как тогда её впечатления были сильными и свежими, а она была очень романтичной натурой.
Издание отметило, что близких отношений с певицей у учителя, который преподавал ей в ГИТИСе, с годами не сохранилось: на её традиционных посиделках, он не бывал.
Однако как-то Николаев вспомнил, что Пугачёва была настырна в учёбе и освоила искусство жонглирования за 12 часов, хотя обычно на это уходит неделя.
Исполняя своё коронный хит "Арлекино", певица жонглировала тремя шарами, изображая клоуна, "заполняющего перерыв".
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