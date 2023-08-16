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Мадонна объявила новые даты мирового тура после своей болезни

1:09
Шоу-бизнес

Американская певица Мадонна, которая ранее была госпитализирована из-за бактериальной инфекции, обнародовала новые даты своего мирового турне Celebration, приуроченного к празднованию 40-летнего рубежа в её карьере. Первые четыре концерта запланированы на октябрь этого года в Лондоне, как объявлено на официальном сайте певицы.

Мадонна объявила новые даты мирового тура после своей болезни
Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Мадонны

Впоследствии турне пройдет по различным странам, включая Бельгию, Данию, Швецию, Испанию, Португалию, Францию, Германию, Италию и Нидерланды, причем все выступления запланированы на конец 2023 года.

В объявлении подчеркивалось, что некоторые концерты пришлось отменить из-за корректировок в расписании; первоначально начало тура было запланировано на середину июля. Согласно информации, размещенной на веб-сайте, мероприятия, запланированные на Северную Америку, теперь должны начаться 13 декабря.

Мадонна выписалась из больницы 29 июня, а 15 августа она возобновила свои репетиционные занятия.

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Мадонна перенесла начало мирового турне на октябрь
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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