Барбара Брыльска ответила на обвинения своей коллеги Валентины Талызиной в том, что она якобы в перерывах между съёмками продавала нижнее бельё на Мосфильме. Вещи, по словам польской актрисы, она привозила своим друзьям, пишет "Абзац".
Заявление Талызиной, которая дублировала коллегу из Польши в фильме "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", Брыльску возмутило. Она назвала Талызину "подлым человеком" и предположила, что причиной подобных слов с её стороны стала личная неприязнь.
Талызина якобы невзлюбила Брыльску за то, что она получила государственную премию.
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