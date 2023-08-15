Брыльска ответила на обвинения Талызиной в продаже нижнего белья: "Подлый человек"

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Барбара Брыльска ответила на обвинения своей коллеги Валентины Талызиной в том, что она якобы в перерывах между съёмками продавала нижнее бельё на Мосфильме. Вещи, по словам польской актрисы, она привозила своим друзьям, пишет "Абзац".

Фото: https://en.atomiyme.com/actress-barbara-brylska-biography-personal-life-filmography/

Заявление Талызиной, которая дублировала коллегу из Польши в фильме "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", Брыльску возмутило. Она назвала Талызину "подлым человеком" и предположила, что причиной подобных слов с её стороны стала личная неприязнь.

Талызина якобы невзлюбила Брыльску за то, что она получила государственную премию.

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