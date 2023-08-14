33-летняя Ида Галич резко отреагировала на шокирующую историю о домашнем насилии

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Super.ru пишет, что Ида Галич эмоционально отреагировала на ужасную история, рассказанная юристом Татьяной Абасовой. В видео, которое она опубликовала, показано, как ее бывший муж нападает на нее на улице и пытается задушить. Татьяна утверждает, что они с детьми переехали в Москву, чтобы скрыться от угроз со стороны своего бывшего супруга. Она также рассказывает, что в течение всего брака она полностью содержала мужа, родила ему троих детей и приняла его веру.

Фото: thevoicemag.ru

Женщина развелась с ним полтора года назад, но, по ее словам, мужчина продолжает бить, преследовать и угрожать ей. Несмотря на многократные обращения в полицию, она утверждает, что правоохранительные органы бездействуют. Опека также отказывается лишить его родительских прав, несмотря на насилие, которое он проявляет к Татьяне.

Ида Галич — блогер и общественный деятель, не могла остаться равнодушной к этой ужасной ситуации. Она обратилась к своим подписчикам с просьбой помочь привлечь внимание к этому случаю и найти решение юридических вопросов. Ида подчеркнула, что такие истории не могут оставаться без внимания и что женщину должны защитить.

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