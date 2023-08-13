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Телеведущая Дана Борисова показала фигуру в бикини без обработки после липосакции

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Шоу-бизнес

Российская теледива Дана Борисова в отличие от многих звезд отечественного шоу-бизнеса не скрывает, что прибегала к услугам пластических хирургов. Недавно звезда опубликовала фото с отдыха, на котором отчетливо видны последствия операций.

Телеведущая Дана Борисова показала фигуру в бикини без обработки после липосакции
Фото: соцсети

Звезда "Армейского магазина" опубликовала "честный" снимок без обработки. На кадре знаменитость позирует в черном купальнике на пляже, а на животе Борисовой видны шрамы и бугры от операций.

"Всегда считала, что простота украшает", — написала светская львица.

Напомним, что в прошлом году телеведущая дважды делала липосакцию, результатами которой осталась недовольна. Об этом она рассказала в своих соцсетях.

Ранее телеведущая Дана Борисова попала в скандал из-за того, что разрешила своей 15-летней дочери увеличить губы.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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