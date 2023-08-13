Певица Ольга Бузова назвала чудом природы соленое озеро Яровое на Алтае

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певица Ольга Бузова отправилась в концертный тур по России. Сейчас артистка находится в Алтайском крае, где решила совместить работу с отдыхом.

Фото: https://news.myseldon.com

37-летняя Бузова перед очередным выступлением нашла свободное время, чтобы ознакомится с местными достопримечательностями. Звезда опубликовала в соцсетях видео с купанием на озере Яровое. Ольга показала, что благодаря уникальным свойствам вода удерживает ее тело на поверхности. Певица оказалась под впечатлением от водоема.

"Все тонут, а я нет! И сейчас я вам это докажу. Видите, я разговариваю и не тону!", — поделилась Бузова.

Певица также дала совет, что после купания в этом озере стоит принять душ, поскольку все засохнет и на теле останется соль, которая вредна для кожи.

Стоит отметить, что многие отечественные знаменитости выбирают Алтайский край для летнего отпуска. Недавно актер Максим Матвеев поделился в соцсетях завораживающими пейзажами Алтая.

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