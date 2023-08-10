Актер Максим Матвеев отправился отдыхать на Алтай с Елизаветой Боярской

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актер Максим Матвеев и его супруга Елизавета Боярская, в отличие от многих отечественных звезд, решили провести свой летний отпуск в России. Звездная пара выбрала для отдыха Алтай.

Фото: соцсети

Звезда сериала "Триггер" опубликовал в соцсетях серию снимков, на которых он вместе с супругой запечатлены на фоне завораживающих пейзажей.

"Без связи. Наедине с природой. Перезагрузка", — сообщил актер.

Стоит отметить, что Елизавета Боярская редко появляется в соцсетях своего супруга. Поклонники отметили, что актриса даже в походных условиях без макияжа и укладки выглядит прекрасно.

Актеры Максим Матвеев и Елизавет Боярская поженились в 2010 году. Недавно артист рассказал, почему свадьба была сыграна в его день рождения.

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