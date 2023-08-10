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Певица Татьяна Плаксина собирается скрывать от публики свои отношения

1:13
Шоу-бизнес

Певица Татьяна Плаксина заявила, что считает неправильным "вываливать" на всеобщее обозрение свою личную жизнь. Она посоветовала знаменитостям меньше рассказывать о своих романах.

Певица Татьяна Плаксина собирается скрывать от публики свои отношения
Фото: youtube.com

Дочь Любови Успенской провела презентацию нового клипа на свою песню "Плечи". На мероприятии побывали журналисты "Пятого канала", которые пообщались со звездой лично. В беседе Татьяна заявила, что любовь имеет свойство "улетучиваться", когда выставляешь ее на публику.

"Я уже слишком много наблюдаю, как все, что выкладывается, потом улетучивается. Таких людей миллионы. Как только начинается эта совместная жизнь, которая выкладывается, как правило, очень быстро это и выветривается. Как если у тебя есть твой аромат, и ты его всем раздаешь, и у тебя в итоге не остается своего запаха", — отмечает дочь Успенской.

Несмотря на такое мнение, певица заявила, что готова "поиграть в шоу-бизнес", в котором интриги и романы являются основополагающей индустрии.

Ранее Любовь Успенская рассказала, что за ее дочерью Татьяной Плаксиной ухаживает большое количество мужчин.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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