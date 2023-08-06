Певец Григорий Лепс рассказал о новом романе с двадцатилетней

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский певец Григорий Лепс в эфире программы "Светские хроники" на "Пятом канале" сообщил, что закрутил новый роман.

Фото: Инстаграм

61-летний артист признался, что пассия младше его на 40 лет. Больше всего Лепсу нравится, что новая девушка не посягает на его свободу и не обижается, когда певец не берет ее с собой на светские мероприятия.

"Мне все равно, что она делает. Ей должно быть все равно, что делаю я. Мы как бы свободные люди", — отметил Лепс.

Певец отметил, что отношения в парне настолько крепки, что уже заходит речь о детях. При этом, Григорий продолжает называть женой Анну Шаплыкову, с которой развелся спустя двадцать лет совместной жизни.

"У меня достаточно строгая супруга. Я все равно считаю их своей семьей и мы общаемся ежедневно", — подчеркнул артист.

Ранее певец Григорий Лепс объяснил, почему покинул шоу "Голос".

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