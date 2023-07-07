Певец Григорий Лепс рассказал, что ушёл из шоу "Голос" из-за плотного гастрольного графика

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Григорий Лепс объяснил, почему покинул шоу "Голос".

Фото: smotrim.ru

Лепс в качестве наставника принимал участие в четвёртом и пятом сезоне шоу "Голос". По словам артиста, покинуть рейтинговую передачу он решил исключительно по своей воле.

"Два сезона я там был, но потом решил покинуть проект из-за плотного гастрольного графика. Возраст уже не тот", — рассказал Лепс в авторском шоу Татьяны Навки "Команда".

Певец добавил, что изначально отнёсся к приглашению продюсеров скептически. Лепс убеждён, что человека нельзя научить петь, если у него нет голоса от рождения.

"Я сам ничего не умею. Какой из меня учитель?" — отметил артист.

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