Певец Григорий Лепс объяснил, почему покинул шоу "Голос".
Лепс в качестве наставника принимал участие в четвёртом и пятом сезоне шоу "Голос". По словам артиста, покинуть рейтинговую передачу он решил исключительно по своей воле.
"Два сезона я там был, но потом решил покинуть проект из-за плотного гастрольного графика. Возраст уже не тот", — рассказал Лепс в авторском шоу Татьяны Навки "Команда".
Певец добавил, что изначально отнёсся к приглашению продюсеров скептически. Лепс убеждён, что человека нельзя научить петь, если у него нет голоса от рождения.
"Я сам ничего не умею. Какой из меня учитель?" — отметил артист.
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