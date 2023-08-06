Журналисты издания "7Дней" собрали пять любопытных фактов про актрису Ирину Мирошниченко. Оказалось, что звезда всегда была активна и двигалась в ногу со временем.
Артистка еще в молодом возрасте получила права и на протяжении всей жизни водила автомобиль. Любимой машиной актрисы был Mecedes светло-серого цвета, который она приобрела самостоятельно.
В зрелом возрасте Мирошниченко была уверенным пользователем гаджетов и интернета. Звезда имела два смартфона, в которых постоянно общалась в мессенджерах. По словам журналистов, Ирина всегда была на связи. Кроме того, она прекрасно владела компьютером.
Ирина Мирошниченко была "на одной волне" с молодежью. Актриса посещала современные театральные постановки и слушала популярную музыку.
Звезда кино и театра всегда выходила на улицу "при полном параде". Даже если она выходила в соседний супермаркет, то всегда делала это с макияжем на лице и укладкой. Особое внимание актриса уделяла стильным аксессуарам.
Актриса разбиралась в тонкостях ремонта и хозяйства. Журналисты издания отмечают, что Ирина провела не один ремонт, поэтому ее было невозможно обмануть в вопросах стоимости материала и качества работ. Кроме того, звезда не боялась ремонтировать что-то сама.
Ранее актриса Елена Проклова рассказала о самопожертвовании Мирошниченко ради карьеры.
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