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Актер Федор Добронравов рассказал о нескольких встречах с Зеленским

0:52
Шоу-бизнес

Актер Федор Добронравов, который сыграл роль Ивана Будько в комедийном сериале "Сваты", в интервью изданию "МК" рассказал о встречах с Владимиром Зеленским.

Актер Федор Добронравов рассказал о нескольких встречах с Зеленским
Фото: Сериал "Сваты"

В беседе с журналистами актер признался, что не знает, какой президент Украины на самом деле. По его словам, он видел Зеленского несколько раз и не смог сложить о нем какого-либо впечатления.

"Да, наверное. А, может, уже и нет. Я не знаю — я его не разбирал", — ответил Добронравов на вопрос о "нормальности" Зеленского.

Федор отметил, что продолжает общаться с российскими коллегами по сериалу, но происходит это редко. По его словам, его коллеги очень много работают, поэтому сложно найти время для встреч.

Ранее Федор Добронравов прокомментировал слухи о новом сезоне "Сватов".

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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