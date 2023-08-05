Актер Федор Добронравов, который сыграл роль Ивана Будько в комедийном сериале "Сваты", в интервью изданию "МК" рассказал о встречах с Владимиром Зеленским.
В беседе с журналистами актер признался, что не знает, какой президент Украины на самом деле. По его словам, он видел Зеленского несколько раз и не смог сложить о нем какого-либо впечатления.
"Да, наверное. А, может, уже и нет. Я не знаю — я его не разбирал", — ответил Добронравов на вопрос о "нормальности" Зеленского.
Федор отметил, что продолжает общаться с российскими коллегами по сериалу, но происходит это редко. По его словам, его коллеги очень много работают, поэтому сложно найти время для встреч.
Ранее Федор Добронравов прокомментировал слухи о новом сезоне "Сватов".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украина ответила РФ на атаку её портов в дельте Дуная атакой порта Новороссийск в Краснодарском крае. Пора понять, что тихих гаваней в Чёрном море у РФ больше нет.