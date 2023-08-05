Дочь Дмитрия Назарова пострадала от мошенников

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дочь уехавшего из России Дмитрия Назарова рассказала, что попала в беду. 23-летняя Арина опубликовала детали происшествия в личном блоге.

Фото: eg.ru

Девушка хотела отправиться в Ниццу к своим беглым родителям Дмитрию Назарову и Ольге Васильевой. Для этого ей было необходимо оформить шенгенскую визу. Она решила обратиться к специалистам, которые помогли бы ей собрать необходимые документы. Однако это оказались мошенники.

"Те, кто не знал: меня жестко обманули и подставили с визой. Я поплатилась большой суммой и важной медицинской встречей, которая была назначена 100 лет назад", — пояснила Арина.

Девушка не назвала потерянную сумму, однако сообщила, что ей на помощь пришли знакомые, которые помогли со всеми документами. Сейчас девушка находится на Лазурном берегу в гостях у родителей. Дочь Назарова поблагодарила всех, благодаря кому она смогла впервые за полгода повидаться с отцом.

Ранее стало известно, что театральный тур Дмитрия Назарова в Латвии был отменен.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.