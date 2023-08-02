Актер Дмитрий Назаров потерпел фиаско в Латвии

Актер Дмитрий Назаров в прошлом году сбежал вместе со своей супругой во Францию, откуда принялся критиковать российский народ и власть. Оставшись без работы в России, артист решил организовать концертный тур по заграничным театрам, но потерпел фиаско.

Фото: afisha.ru

Работая в России Назаров мог получать до 200 тысяч рублей. Это без учета различных рекламных контрактов. Кроме того о достатке актера можно судить и по тому, что он смог приобрести несколько квартир в Москве, а также апартаменты на Лазурном берегу. Именно в них он и переехал вместе с супругой.

Но со временем накопленные средства начали заканчиваться, поэтому актер решил организовать тур по Европе. Первые показы его спектаклей должны были пройти в Латвии. Однако все выступления были внезапно отменены.

"На июнь были запланированы первые показы "Ламур-Мур или держава набекрень" в городе Даугавпилс, но, как оказалось, зрителям творчество российского актера пришлось не только не по душе, но и не по карману", — пишет издание "7дней".

Сейчас единственным доходом Назарова остаются пожертвования, которые ему скидывают неравнодушные фанаты за его творчество.

Ранее стало известно, что осудивший СВО на Украине актёр Дмитрий Назаров лишился роли в фильме Кирилла Кузина "Письмо Деду Морозу".

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