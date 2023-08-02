Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Певица Рита Дакота показала результат работы над фигурой
В АТОР спрогнозировали уменьшение турпотока в Крым
Курским народным дружинникам будет выдано боевое оружие
Исследование Яндекса: Россияне массово планируют переезжать в другой город
На Алтае во время отдыха с семьей утонула пятилетняя девочка
У берегов Испании перехватили парусник с кокаином на €70 млн
Россиянам назвали 10 лучших регионов РФ для отдыха в августе
Эрдоган заявил о необходимости возобновления зерновой сделки
Кардиолог рассказал, чем опасно ежедневное употребление пива

Актер Дмитрий Назаров потерпел фиаско в Латвии

Шоу-бизнес

Актер Дмитрий Назаров в прошлом году сбежал вместе со своей супругой во Францию, откуда принялся критиковать российский народ и власть. Оставшись без работы в России, артист решил организовать концертный тур по заграничным театрам, но потерпел фиаско.

Актер Дмитрий Назаров потерпел фиаско в Латвии
Фото: afisha.ru

Работая в России Назаров мог получать до 200 тысяч рублей. Это без учета различных рекламных контрактов. Кроме того о достатке актера можно судить и по тому, что он смог приобрести несколько квартир в Москве, а также апартаменты на Лазурном берегу. Именно в них он и переехал вместе с супругой.

Но со временем накопленные средства начали заканчиваться, поэтому актер решил организовать тур по Европе. Первые показы его спектаклей должны были пройти в Латвии. Однако все выступления были внезапно отменены.

"На июнь были запланированы первые показы "Ламур-Мур или держава набекрень" в городе Даугавпилс, но, как оказалось, зрителям творчество российского актера пришлось не только не по душе, но и не по карману", — пишет издание "7дней".

Сейчас единственным доходом Назарова остаются пожертвования, которые ему скидывают неравнодушные фанаты за его творчество.

Ранее стало известно, что осудивший СВО на Украине актёр Дмитрий Назаров лишился роли в фильме Кирилла Кузина "Письмо Деду Морозу".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Педофил надругался над девочками в детском лагере в Анапе

Педофил из Воронежской области надругался над девочками в детском лагере "Счастливое детство" в Анапе. Он задержан.

Безработный из Воронежа надругался над девочками в детском лагере в Анапе
Мать челябинского маньяка рассказала об условиях содержания пленницы: "Жила как королева"
"Жила как королева": мать челябинского маньяка рассказала о сбежавшей пленнице
СМИ рассказали о публичном унижении Зеленского Байденом
"Мы их вычёркиваем": Елена Драпеко высказалась об артистах на фестивале Лаймы Вайкуле
Запад предвкушает смерть Зеленского Любовь Степушова Россия не будет атаковать суда в устье Дуная Олег Володин Новые территории: граждане России о "ждунах" и героях Дарья Асламова
Газовый донор Европы перешёл на сторону России
Киев хамством отвечает на помощь Запада — WE
Украина бросает вызов ВМФ РФ, атакуя дронами торговые суда. Чем отвечать?
Украина бросает вызов ВМФ РФ, атакуя дронами торговые суда. Чем отвечать?
Последние материалы
Певица Рита Дакота показала результат работы над фигурой
В АТОР спрогнозировали уменьшение турпотока в Крым
Курским народным дружинникам будет выдано боевое оружие
Исследование Яндекса: Россияне массово планируют переезжать в другой город
Актер Дмитрий Назаров потерпел фиаско в Латвии
На Алтае во время отдыха с семьей утонула пятилетняя девочка
Россиянам назвали 10 лучших регионов РФ для отдыха в августе
У берегов Испании перехватили парусник с кокаином на €70 млн
Эрдоган заявил о необходимости возобновления зерновой сделки
Кардиолог рассказал, чем опасно ежедневное употребление пива
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников