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Рудковская подвергла критике сыновей Бритни Спирс

0:34
Шоу-бизнес

Музыкальный продюсер Яна Рудковская раскритиковала сыновей американской певицы Бритни Спирс — 17-летнего Шона Престона и 16-летнего Джейдена Джеймса — за то, что они не хотят видеться со своей матерью.

Рудковская подвергла критике сыновей Бритни Спирс
Фото: eg.ru

В заявлении на своем Telegram-канале Рудковская осудила детей за то, что они не понимают чувств своей матери, особенно учитывая ее трудную жизнь. Она рассказала, что оба мальчика готовы переехать на Гавайи со своим отцом, Кевином Федерлайном, не прощаясь с Бритни Спирс.

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Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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