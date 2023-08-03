Рудковская подвергла критике сыновей Бритни Спирс

0:34 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкальный продюсер Яна Рудковская раскритиковала сыновей американской певицы Бритни Спирс — 17-летнего Шона Престона и 16-летнего Джейдена Джеймса — за то, что они не хотят видеться со своей матерью.

Фото: eg.ru

В заявлении на своем Telegram-канале Рудковская осудила детей за то, что они не понимают чувств своей матери, особенно учитывая ее трудную жизнь. Она рассказала, что оба мальчика готовы переехать на Гавайи со своим отцом, Кевином Федерлайном, не прощаясь с Бритни Спирс.

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