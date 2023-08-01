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Певец Жека рассказал о состоянии 11-летней дочери после гибели матери

1:24
Шоу-бизнес

Смерть супруги известного шансонье Евгения Григорьева стала полной неожиданностью для всех. Его супруга была найдена 21 июля под окнами подъезда, где живёт семья артиста. Прибывшие на место медики не смогли спасти жизнь 37-летней женщины.

Певец Жека рассказал о состоянии 11-летней дочери после гибели матери
Фото: prt scr youtube.com/ Евгений Григорьев - Жека. Официальный канал

Известно, что свидетелем трагедии была 11-летняя дочь. Жека рассказал текущем о состоянии Маши, которая получила психологическую травму. По его словам, он старается сделать всё, чтобы девочка отвлеклась от негативных мыслей.

"Дочь Маша в порядке, вернее, держится и даже на отдыхе находит себе интересные занятия. А мы, все родные, близкие и друзья ей в этом активно помогаем. Мария осваивает полеты на мини-коптере, посудомоечную машинку, впервые сварила отцу макароны, собрала скворечник и кормушку для птиц, поучаствовала в стрижке газона. Крутая девочка, истинное продолжение нашей Лизы", — цитирует исполнителя StarHit.

Напомним, что за несколько дней до трагедии Жека вместе с супругой были в Минске на фестивале "Славянский базар", и ничто не предвещало беды. Однако после трагедии выяснилось, что на протяжении последних 10 лет Елизавета страдала от расстройства психики, которое даже пытались лечить.

 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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