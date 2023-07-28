Покончившая с собой жена шансонье Григорьева 10 лет страдала от психического расстройства

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Шокирующая новость о самоубийстве жены певца Евгения Григорьева стала настоящим потрясением для друзей и поклонников артиста. По информации издания StarHit, 37-летняя Елизавета Крапивина страдала от тяжелого психологического расстройства, что могло послужить поводом для трагедии.

Фото: prt scr youtube.com/ Евгений Григорьев - Жека. Официальный канал

Накануне на Троекуровском кладбище прошли похороны супруги 56-летнего музыканта. Прощание проходило в закрытом зале, куда пускали только друзей и родственников семьи. По информации источников издания, свидетелем трагедии была 11-летняя дочь Мария. Поэтому прощание для нее давалось труднее всего.

"Григорьев, конечно, натерпелся за годы совместной жизни, да и соседи не раз становились свидетелями странных выходок его супруги. Но относились с пониманием. А Женя не бросал любимого человека, потому что надеялся: рано или поздно они вместе победят недуг", — рассказал источник о психологических проблемах Елизаветы.

Как стало известно, Евгений занимался лечением супруги более 10 лет, однако обострений избежать не удалось. Отношения пары продлились 12 лет, а два года назад они официально поженились.

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