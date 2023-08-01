Певица Валерия рассказала об изменениях мимики из-за уколов ботокса

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певица Валерия в беседе с порталом Леди Mail.ru рассказала, почему в какой-то момент перестала колоть ботокс. Звезда заявила, что после инъекций перестала узнавать себя.

Фото: Инстаграм

"Я смотрю на фото того периода и вижу, что выгляжу на них очень странно: лицо как не мое, просто кошмар. Выражение лица ужасно изменилось из-за ботокса. Уж лучше буду морщить лоб, тем более что под челкой все равно не видно", — рассказала Валерия.

Певица не исключила, что в будущем может обратиться за помощью к пластическому хирургу. Однако сейчас она является поклонницей аппаратной косметологии. Кроме того, она старается поддерживать здоровье при помощи питания и ежедневных тренировок.

Ранее супруг певицы Валерии продюсер Иосиф Пригожин сообщил, что собирался отдать свой жир исполнительнице Инстасамке ради пластики ягодиц.

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