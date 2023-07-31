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Продюсер Иосиф Пригожин собирался отдать свой жир Инстасамке ради пластики ягодиц

1:36
Шоу-бизнес

В недавней беседе с журналистом муж Валерии сделал поразительные откровения о своих намерениях помочь инста-знаменитости Инстасамке с пластикой попы. По словам Иосифа, впервые он познакомился с эпатажной артисткой на шоу Максима Галкина* — телеведущего, внесённого Минюстом в список иностранных агентов. Когда Инстасамка рассказала о своих планах на пластическую операцию, Иосиф порекомендовал ей известного хирурга Тимура Хайдарова и даже предложил предоставить необходимый биоматериал. Однако все пошло не так, как планировалось.

Продюсер Иосиф Пригожин собирался отдать свой жир Инстасамке ради пластики ягодиц
Фото: eg.ru

Иосиф рассказал, что с эпатажной артисткой он случайно познакомился на выставке Максима Галкина*. Когда Инстасамка выразила желание сделать пластическую операцию, Иосиф, будучи отзывчивым, посоветовал ей известного хирурга Тимура Хайдарова. Он также согласился отдать часть своей жировой ткани для проведения операции.

"Я хотел отдать ей немного своего жира для попы. Я был готов это сделать. Она согласилась, но оказалось, что это невозможно из-за некоторых химических процессов. Я бы с удовольствием отдал часть своего жира для её попы", — сказал продюсер.

Стоит отметить, что хирург Тимур Хайдаров в настоящее время является фигурантом крупного скандала. Скандал начался после того, как певица Слава обвинила врача в том, что он сделал ей некачественное увеличение груди.

* - признан Минюстом иностранным агентом.

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"ЛОЖЬ И ПРОВОКАЦИЯ" - ИОСИФ ПРИГОЖИН СДЕЛАЛ ВАЖНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ. "Отмена" Валерии на ТВ?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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