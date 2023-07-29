Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Как подобрать макияж по форме глаз
Певица Анна Седокова спустя неделю узнала о переломе ноги в двух местах
Только два процента взрослых могут правильно ответить на эту ЗАГАДКУ: Но до 83 процентов детей могут!
Певица Ханна опубликовала обнаженное фото из кровати
Таролог Саона назвала худших мужей по знакам зодиака
Сотрудников полиции заподозрили в убийстве 15-летней россиянки 13 лет назад
Врач-психотерапевт объяснил, как правильно загадывать желания
Что такое «пивной загар» и почему эксперты предостерегают от него?
Более 100 000 американцев страдают аллергией на мясо после укуса клеща

Бывшая жена Илона Маска подтвердила помолвку со звездой «Реальной любви»

2:40
Шоу-бизнес

Талула Райли, которая ранее была дважды замужем за основателем Tesla и SpaceX, Илоном Маском, объявила о своей помолвке с британским актером Томасом Броди-Сангстером.

Бывшая жена Илона Маска подтвердила помолвку со звездой «Реальной любви»
Фото: PA Archive/PA Images

Талула Райли, известная своей ролью в сериале "Мир Дикого Запада", поделилась с миром своей улыбкой, сфотографированной рядом с Томасом Броди-Сангстером, чтобы официально объявить о своей помолвке. Эту новость она опубликовала на социальной сети X (ранее Twitter), принадлежащей ее бывшему мужу, Илону Маску.

В возрасте 37 лет она написала: "Очень рада сообщить, что после двух лет знакомства мы с Томасом Броди-Сангстером помолвлены!"

Талула Райли уже была замужем за Илоном Маском дважды. Первый брак состоялся в 2010 году, но они развелись спустя два года. Пара снова соединилась в 2013 году, но вновь рассталась в 2016 году.

Их романтическая связь вызвала множество поздравлений, в том числе от самого Илона Маска, который оставил комментарий под постом Талулы с простым "Поздравляем!" и добавил красное сердце.

Томас Броди-Сангстер, 33-летний актер, в свою очередь, использовал социальные сети, чтобы поделиться радостью от помолвки с Талулой. Он опубликовал фотографию, на которой они с Талулой катаются на лодке по реке, и написал: "Рад сообщить, что Талула и я помолвлены. 'Любовь везде'."

Пара познакомилась во время съемок драмы "Sex Pistols" для Disney+, где Томас Броди-Сангстер играл Малкольма Макларена, а Талула Райли воплотила образ Дамы Вивьен Вествуд, панк-модельера. Их романтические чувства друг к другу начали развиваться в течение двух лет после этой встречи.

Талула и Томас публично объявили о своих отношениях в марте прошлого года на церемонии вручения премии Bafta.

Помимо своей роли в "Мире Дикого Запада", Талула Райли также приняла участие в специальном выпуске "Реальной Любви", посвященном 20-летию этого фильма. В 2017 году Томас Броди-Сангстер также воссоздал сцену из фильма "День Красного Носа" вместе с Лиамом Нисоном, который играл его отчима на экране, и персонажи обсуждали "полную агонию любви".

Талула Райли и Томас Броди-Сангстер демонстрируют свою любовь и счастье, и их поклонники искренне радуются за эту замечательную пару.

Twitter - запрещенный в России мессенджер.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Популярное
Сотрудники ФСБ задержали в Орловской области мужчину, который хотел вступить в ряды ВСУ

Он инициативно вступил в контакт с украинскими боевиками.

В Орловской области задержали мужчину, который планировал вступить в ряды ВСУ
РИА Новости: Киев запретил артистам с Украины исполнять свои песни
Киев запретил своим же артистам исполнять песни
Всё случилось после боя: с чем столкнулся онкобольной доброволец
Гранаты под грядками: тайник со снарядами нашли на даче пенсионерки в Воронеже
Fox News опубликовал реальные слова лидеров США об Украине и Крыме Олег Володин Опрос: Киев должен снова стать русским городом Виктор Пахомов ВСУ приступили к следующей фазе контрнаступления. К чему готовиться России? Петр Ермилин
Ещё одна звезда отечественных сериалов отреклась от России
Итоги изучения техники НАТО подтвердили догадки
Названы пять советских актёров с эталонной красотой
Названы пять советских актёров с эталонной красотой
Последние материалы
Более 100 000 американцев страдают аллергией на мясо после укуса клеща
Япония перезапускает старейший ядерный реактор
Телеведущая Лера Кудрявцева нырнула в бассейн без одежды
Президент Украины Зеленский в США заслужил клеймо сатаниста
Шведская экономика сократилась больше, чем ожидалось
Микрочип под кожу на руке установил себе итальянец для оплаты покупок
Дизайнер Александр Арутюнов раскритиковал Нюшу за надменное отношение
Марков высказался о состоянии здоровья Путина
Старшая дочь Джигана отпраздновала свой 12-й день рождения вечеринкой в стиле Тиффани
Глава МИД Сийярто: Россия не оставит Венгрию без энергоресурсов зимой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников