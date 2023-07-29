Бывшая жена Илона Маска подтвердила помолвку со звездой «Реальной любви»

2:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Талула Райли, которая ранее была дважды замужем за основателем Tesla и SpaceX, Илоном Маском, объявила о своей помолвке с британским актером Томасом Броди-Сангстером.

Фото: PA Archive/PA Images

Талула Райли, известная своей ролью в сериале "Мир Дикого Запада", поделилась с миром своей улыбкой, сфотографированной рядом с Томасом Броди-Сангстером, чтобы официально объявить о своей помолвке. Эту новость она опубликовала на социальной сети X (ранее Twitter), принадлежащей ее бывшему мужу, Илону Маску.

В возрасте 37 лет она написала: "Очень рада сообщить, что после двух лет знакомства мы с Томасом Броди-Сангстером помолвлены!"

Талула Райли уже была замужем за Илоном Маском дважды. Первый брак состоялся в 2010 году, но они развелись спустя два года. Пара снова соединилась в 2013 году, но вновь рассталась в 2016 году.

Их романтическая связь вызвала множество поздравлений, в том числе от самого Илона Маска, который оставил комментарий под постом Талулы с простым "Поздравляем!" и добавил красное сердце.

Томас Броди-Сангстер, 33-летний актер, в свою очередь, использовал социальные сети, чтобы поделиться радостью от помолвки с Талулой. Он опубликовал фотографию, на которой они с Талулой катаются на лодке по реке, и написал: "Рад сообщить, что Талула и я помолвлены. 'Любовь везде'."

Пара познакомилась во время съемок драмы "Sex Pistols" для Disney+, где Томас Броди-Сангстер играл Малкольма Макларена, а Талула Райли воплотила образ Дамы Вивьен Вествуд, панк-модельера. Их романтические чувства друг к другу начали развиваться в течение двух лет после этой встречи.

Талула и Томас публично объявили о своих отношениях в марте прошлого года на церемонии вручения премии Bafta.

Помимо своей роли в "Мире Дикого Запада", Талула Райли также приняла участие в специальном выпуске "Реальной Любви", посвященном 20-летию этого фильма. В 2017 году Томас Броди-Сангстер также воссоздал сцену из фильма "День Красного Носа" вместе с Лиамом Нисоном, который играл его отчима на экране, и персонажи обсуждали "полную агонию любви".

Талула Райли и Томас Броди-Сангстер демонстрируют свою любовь и счастье, и их поклонники искренне радуются за эту замечательную пару.

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