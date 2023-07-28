Роман Капаклы рассказал о расставании с любовницей

Роман Капаклы недавно провел ночь с экс-участницей реалити-шоу "Дом-2" Татьяной Мосломбес.
Шоу, запущенное в 2004 году на канале ТНТ, быстро завоевало популярность и стало феноменом. Основная концепция предполагает, что участники, изначально не знакомые друг с другом, строят отношения и создают свою собственную жизнь на территории шоу, известного как "Дом-2".
В последнее время поклонники заметили, что Роман живет отдельно от своей любовницы.
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Он инициативно вступил в контакт с украинскими боевиками.