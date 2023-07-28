Роман Капаклы рассказал о расставании с любовницей

0:33 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Роман Капаклы недавно провел ночь с экс-участницей реалити-шоу "Дом-2" Татьяной Мосломбес.

Фото: https://www.instagram.com/roman.kapa/?hl=ru

Шоу, запущенное в 2004 году на канале ТНТ, быстро завоевало популярность и стало феноменом. Основная концепция предполагает, что участники, изначально не знакомые друг с другом, строят отношения и создают свою собственную жизнь на территории шоу, известного как "Дом-2".

В последнее время поклонники заметили, что Роман живет отдельно от своей любовницы.

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