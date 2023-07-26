Собчак оправдала свой отъезд из России

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак прокомментировала слухи, циркулирующие о ее отъезде из России. В посте, опубликованном в Instagram (запрещенная в России социальная сеть, принадлежащая Meta, которая считается экстремистской в стране и запрещена к использованию), она предсказала, что сообщения о ее эмиграции появятся после покупки ею виллы на острове Бали.
Собчак сообщила своим подписчикам, что подобные заголовки скоро появятся, но уточнила, что не собирается покидать Россию насовсем. Вместо этого она поделилась своим восторгом по поводу того, что у нее есть собственная вилла на берегу океана для заслуженного и спокойного отдыха.
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