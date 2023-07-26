Собчак оправдала свой отъезд из России

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак прокомментировала слухи, циркулирующие о ее отъезде из России. В посте, опубликованном в Instagram (запрещенная в России социальная сеть, принадлежащая Meta, которая считается экстремистской в стране и запрещена к использованию), она предсказала, что сообщения о ее эмиграции появятся после покупки ею виллы на острове Бали.

Фото: mk.ru

Собчак сообщила своим подписчикам, что подобные заголовки скоро появятся, но уточнила, что не собирается покидать Россию насовсем. Вместо этого она поделилась своим восторгом по поводу того, что у нее есть собственная вилла на берегу океана для заслуженного и спокойного отдыха.

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