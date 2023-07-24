Стархит: Екатерина Стриженова оказалась на больничной койке

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В минувшие выходные Екатерина Стриженова пережила нервное потрясение. Известная ведущая Первого канала оказалась в больнице под присмотром врачей.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

55-летняя Екатерина Стриженова почувствовала недомогание и решила не ждать, сразу же обратившись за медицинской помощью. Теледива попала в клинику, где у нее была диагностирована анемия, в результате чего ей была назначена внутривенная терапия и несколько дней наблюдения.

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В подтверждение своего положения Екатерина поделилась снимком, на котором она запечатлена на больничной койке. Несмотря на сложные обстоятельства, она улыбается и передает всем привет.

Судя по всему, у Стриженовой обнаружен низкий уровень железа и гемоглобина. Обычно это лечится внутривенной терапией, врачи также рекомендуют покой. Пока неясно, как это отразится на напряженном рабочем графике Екатерины, ведь она практически ежедневно присутствует в студии "Останкино", ведет различные политические ток-шоу, а недавно к ее обязанностям добавилась аналитическая программа "Самое время".

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Екатерина Стриженова выставила напоказ голое тело