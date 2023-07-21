Суд продлил Елене Блиновской домашний арест до 26 октября

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В Пресненском районном суде Москвы 21 июля состоялось очередное заседание по громкому делу известной блогерши Елены Блиновской. Ее подозревают в неуплате налогов на сумму в почти миллиард рублей. Об этом сообщает "СтарХит".

Фото: moslenta.ru

По итогам заседания суд принял решение продлить звезде домашний арест как минимум до 26 октября текущего года. Ранее Блиновская пыталась обжаловать меру пресечения, но ей не удалось этого сделать.

Очевидцы сообщили журналистам, что блогерша предпочитала не общаться с прессой и старалась не показывать лицо перед камерами.

Блиновскую задержали в конце апреля при попытке выехать из России. После этого в ее доме прошел обыск. На допросе популярная блогерша раскаялась и признала вину. Согласно последним данным, Елена погасила лишь 10 миллионов рублей из имеющейся перед государством задолженности. Осталось еще более 900 миллионов.

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