StarHit сообщает, что 38-летний актёр Данила Козловский через суд требует 1 рубль в качестве моральной компенсации с депутата Виталия Бородина, который пишет жалобы на звёзд российского шоу-бизнеса.
По данным Baza, Козловский также хочет, чтобы суд признал распространённые Бородиным сведения порочащими его честь и обязал общественного деятеля опубликовать пост с опровержением своих заявлений.
Суд уже принял исковое заявление.
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