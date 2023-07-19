Данила Козловский судится с депутатом Виталием Бородиным

0:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

StarHit сообщает, что 38-летний актёр Данила Козловский через суд требует 1 рубль в качестве моральной компенсации с депутата Виталия Бородина, который пишет жалобы на звёзд российского шоу-бизнеса.

Фото: https://www.instagram.com/p/CPpgIyeD9l-/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

По данным Baza, Козловский также хочет, чтобы суд признал распространённые Бородиным сведения порочащими его честь и обязал общественного деятеля опубликовать пост с опровержением своих заявлений.

Суд уже принял исковое заявление.