Мария Погребняк подала на развод с супругом-футболистом

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Новости шоу-бизнеса сообщают, что Мария Погребняк всё же подала на развод с бывшим игроком "Урала" Павлом Погребняком.

Фото: https://www.instagram.com/p/B75tfFQoJtc/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Заявление от Марии Шаталовой (девичья фамилия жены футболиста) зарегистрировано в конце прошлой недели в одном из московских судов. Мария просит оставить троих детей с ней и назначить ежемесячную выплату алиментов.

В апреле этого года появились слухи о том, что 34-летняя Мария Погребняк (Шаталова) и 39-летний футболист Павел Погребняк находятся на грани развода. После съёмок шоу "Звезды в Африке" Мария якобы узнала, что в её отсутствие муж проводил время с девушками в ночных клубах. Сама Погребняк эти слухи опровергала и утверждала, что предлагала мужу подать в суд на издание, написавшее об их разводе, однако тот отказался.

Бывшие супруги вместе уже больше 20 лет, знакомы с самого детства. Официальный брак был заключён в 2006 году.