Известный актёр Станислав Садальский раскритиковал музыкальный фестиваль "Славянский базар", который завершился в Белоруссии. Артист заявил, что был разочарован, посмотрев гала-концерт в Витебске. По его мнению, исполнители работали, открывая рот под фонограмму.
"Такой прекрасный фестиваль превратили в показуху! Артисты поют под фанеру, причём так бездарно прикидываются!", — возмутился Садальский в своём Telegram-канале.
Он также добавил, что ему уже надоела эта телевизионная музыкальная система, когда народ "держат за дураков".
"Не знаю, как вы, я уже наелся эстрадной лжи и в СМИ тоже!" — заключил артист.
Ранее сообщалось, что музыкальный критик Сергей Соседов ночью устроил скандал в гостинице Витебска.
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Адвокат Александр Добровинский считает, что на фестивале Лаймы Вайкуле артисты выступят на понятном для всех русском языке.