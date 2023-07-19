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Садальский назвал "позорищем" закрытие фестиваля "Славянский базар" в Витебске

0:46
Шоу-бизнес

Известный актёр Станислав Садальский раскритиковал музыкальный фестиваль "Славянский базар", который завершился в Белоруссии. Артист заявил, что был разочарован, посмотрев гала-концерт в Витебске. По его мнению, исполнители работали, открывая рот под фонограмму.

Садальский назвал "позорищем" закрытие фестиваля "Славянский базар" в Витебске
Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Стаса Садальского

"Такой прекрасный фестиваль превратили в показуху! Артисты поют под фанеру, причём так бездарно прикидываются!", — возмутился Садальский в своём Telegram-канале.

Он также добавил, что ему уже надоела эта телевизионная музыкальная система, когда народ "держат за дураков".

"Не знаю, как вы, я уже наелся эстрадной лжи и в СМИ тоже!" — заключил артист.

Ранее сообщалось, что музыкальный критик Сергей Соседов ночью устроил скандал в гостинице Витебска.

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Торжественное закрытие XXXII Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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