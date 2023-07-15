МК: критик Соседов ночью устроил скандал в гостинице Витебска

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На фестиваль искусств белорусский в Витебск приехал российский музыкальный критик Сергей Соседов, однако ему не удалось выспаться из-за странных звуков, которые были слышны в номере отеля. Из-за этого он устроил дикий скандал, пишет "МК".

Фото: Instagram

Издание публикует видео инцидента, отмечая, что Соседов выбежал в фойе гостиницы и начал скандалить, так как ему надоел непрекращающийся шум. Критик топал ногами, размахивал руками и просил сотрудников объяснить происхождение шума.

По его словам, он всё время слышал звуки ударов, из-за которых не мог заснуть. Сергей назвал это вредительством.

Звёздного гостя, устроившего переполох, постарались успокоить, но он не унимался и имитировал будящие его звуки всем телом.

Вместе с ним охранники обошли здание с улицы, но так и не нашли нарушителей спокойствия. После некоторых уговоров возмущённый Соседов всё-таки отправился в свой номер.

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Сергей Соседов. Интервью. 2023 год.