Земфира* рассказала о жизни в эмиграции: работы больше, чем в России

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная российская рок-певица Земфира* рассказала, как живёт в эмиграции.

Фото: eg.ru

Напомним, после начала СВО Земфира* в знак протеста решению российской власти уехала из страны. В настоящее время певица проживает во Франции. В своём личном блоге она рассказала, что помочь не думать о родине ей помогает работа, которой сейчас стало больше, чем было в России. В частности, Земфира* записывает новый альбом и пишет музыку к балету.

В июле этого года артистка была признана иностранным агентом, однако Земфира* пытается обжаловать это решение в суде.

*Признана Минюстом РФ иноагентом.

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