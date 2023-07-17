Известная российская рок-певица Земфира* рассказала, как живёт в эмиграции.
Напомним, после начала СВО Земфира* в знак протеста решению российской власти уехала из страны. В настоящее время певица проживает во Франции. В своём личном блоге она рассказала, что помочь не думать о родине ей помогает работа, которой сейчас стало больше, чем было в России. В частности, Земфира* записывает новый альбом и пишет музыку к балету.
В июле этого года артистка была признана иностранным агентом, однако Земфира* пытается обжаловать это решение в суде.
*Признана Минюстом РФ иноагентом.
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